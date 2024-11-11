По информации Службы внешней разведки России, в США планируют устранить «чрезмерно зарвавшегося» президента Украины Владимира Зеленского. Они прорабатывают проведение выборов в стране в 2025 году, сообщает ТАСС .

Выдвижение кандидатов на пост президента Украины будет осуществляться по согласованию с Госдепом. При этом проведение выборов прорабатывается в условиях продолжения боевых действий с Россией.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выигравший на выборах президента США Дональд Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине.

Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что ЕС придется изменить подход к конфликту на Украине после избрания Трампа президентом США. Он подчеркнул, что Европа стоит на пороге больших перемен.