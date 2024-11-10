В Венгрии заявили о провале подхода Евросоюза к конфликту на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС придется изменить подход к конфликту на Украине после избрания Дональда Трампа президентом США, сообщает « Газета.ru ».

Он отметил, что Европа стоит на пороге больших перемен.

По его словам, выборы президента в США изменили ситуацию. Сийярто заявил, что европейская стратегия в отношении Украины провалилась.

Министр в интервью HirTV указал на то, что западная часть Европы и правительство США были в сговоре, поддерживая поставки оружия Киеву и скрывая число жертв конфликта, а также ущерб для экономики ЕС от антироссийских санкций.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу. При этом в ходе предвыборной кампании он постоянно заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.