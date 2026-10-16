Психолог объяснил, почему россияне охотятся за дешевыми кружками и игрушками

Охота за недорогими кружками, игрушками, полотенцами и другими дефицитными находками может увлекать не столько из-за самих вещей, сколько из-за предвкушения и непредсказуемости поиска, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Дофамин, который принято называть гормоном удовольствия, на самом деле отвечает не за удовольствие, а за предвкушение. Он выбрасывается не в момент, когда кружка уже в руках, а когда вы узнали, что в соседнем магазине ее видели вчера, и едете проверять. Вот он, тот самый импульс, который заставляет мозг думать, а тело — двигаться», — сказал Ягудин.

Вторым механизмом психолог назвал непредсказуемость. Если нужная вещь постоянно лежит на полке, интерес к ней быстро пропадает. Другое дело, когда сегодня товар удалось найти, а завтра его уже нет.

«Нервная система реагирует на „а может быть“ гораздо сильнее, чем на „точно“. Это и принцип всех казино, и всех историй, которые связаны с „а вдруг“, — он один и тот же», — отметил эксперт.

По словам Ягудина, похожий механизм может работать и с более дорогими покупками. Например, человек приобретает и восстанавливает старую машину, о которой когда-то мечтал, но не мог себе ее позволить.

Еще сильнее азарт может становиться благодаря сообществам, где люди делятся своими находками. Человек видит увлеченность других и сам включается в поиск, даже если конкретная вещь ему изначально не была нужна.

«Всем хочется быть победителями, а победа, разделенная с единомышленниками, по ощущениям ценнее любой кружки. И вот так происходит замкнутый цикл», — пояснил специалист.

Чтобы понять, действительно ли нужна очередная находка, можно пройти простой тест — отложить покупку на сутки, посоветтовал эксперт.

«Если через сутки предмет все еще нужен — покупайте. А в большинстве случаев окажется, что нужен был не он, а те 20 мин предвкушения, за которые вы заплатили», — заключил психолог.

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