Избран 47-й президент США: как Дональд Трамп и республиканцы выиграли выборы-2024

5 ноября в Соединенных Штатах выбрали 47-го президента страны, а также новый состав палаты представителей и треть сената. Результат получился обескураживающим для демократической партии, к которой принадлежит действующий глава американского государства Джо Байден.

Чем закончились выборы президента США 2024

Фото - © Unsplash.com

На момент публикации данного материала подсчет голосов на президентских выборах еще далек от завершения, однако для всех наблюдателей очевидно, что победил кандидат от республиканской партии Дональд Трамп.

Так, CNN по состоянию на 11:00 по московскому времени дает следующее соотношение голосов выборщиков в пользу двух кандидатов: Трамп – 266, Харрис – 195. Напомним, что для победы необходимо набрать 270.

Ранее мы писали, что исход голосования должен решиться в семи так называемых «колеблющихся штатах» (swing states) — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. По предварительным результатам, Трамп побеждает во всех семи.

Также республиканец одерживает уверенную победу в общенародном голосовании. Из-за особенностей избирательной системы США президентом может стать кандидат, в целом набравший меньше голосов граждан, чем его конкурент. Именно это произошло с Трампом в 2016 году, когда он стал президентом, получив почти на 3 миллиона голосов меньше, чем кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Однако на этот раз все иначе: пока Трамп опережает Харрис на 5 миллионов голосов.

Сам кандидат от республиканцев уже объявил о своей победе. Еще раньше это сделал спикер палаты представителей и однопартиец Трампа Майк Джонсон. А вот Харрис, по сообщениям в прессе, решила не обращаться к своим сторонникам в ночь выборов.

Чем закончились выборы в конгресс США 2024

Фото - © Unsplash.com

Помимо успеха на президентских выборах, республиканцы получают контроль над обеими палатами американского парламента. И если на выборах в палату представителей они подтверждают свой успех 2022 года, то в сенате им, похоже, удалось перехватить контроль у демократов. Согласно предварительным результатам выборов в верхнюю палату, республиканцы получают 51 место из 100.

Таким образом, получив большинство в конгрессе, партия Трампа сможет принимать те законы, которые не могла принять ранее из-за противодействия демократов в сенате. Подобный расклад сил сохранится как минимум до 2026 года, когда состоятся следующие парламентские выборы.

Правда, пока подсчет голосов не закончен, и на выборах сенаторов от Пенсильвании и Невады преимущество республиканских кандидатов составляет всего около 1%. Однако демократы уступают не только эти штаты, но и Мичиган, Висконсин, Монтану и Огайо, где ранее побеждали. Таким образом, по мере обработки бюллетеней расклад для демократов может только ухудшиться.