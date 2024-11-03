Дональд Трамп или Камала Харрис: кто победит на выборах президента США и что это значит для России

О шансах кандидатов на предстоящих выборах главы государства в США, а также роли «колеблющихся штатов» и «скрытых избирателей» читайте в материале РИАМО.

Когда пройдут выборы президента в США в 2024 году

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В 2024 году День голосования в США выпадает на 5 ноября. Именно в этот день состоится голосование за будущего президента страны непосредственно на избирательных участках.

При этом многие американцы уже проголосовали на выборах благодаря возможности досрочного голосования, в том числе по почте. По состоянию на 24 октября британская газета The Economist оценивала количество таких избирателей в 32 миллиона человек. Впрочем, результаты досрочного голосования не будут известны вплоть до подсчета всех бюллетеней — независимо от того, были они направлены по почте или заполнены непосредственно на избирательном участке.

Выборы президента в США проводятся не напрямую, а в два этапа: сначала избиратели в каждом штате выбирают своих представителей (выборщиков), а те уже голосуют непосредственно за одного из кандидатов. Впрочем, голосование выборщиков считается просто формальностью и данью традиции.

Для победы любому из претендентов на президентский пост необходимо набрать минимум 270 из 538 голосов выборщиков.

Какие еще выборы состоятся в США 5 ноября 2024 года

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В День голосования американцы выберут не только президента, но и практически весь парламент страны: всех 435 членов палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Напомним, что в данный момент нижнюю палату контролируют республиканцы (220 против 212 мест), а верхнюю, сенат — демократы и их союзники (51 против 49 мест). Таким образом, по результатам Дня голосования расклад сил в каждой из палат может поменяться.

Помимо федеральных выборов, 5 ноября будут выбирать губернаторов в 11 штатах, а также различных представителей власти рангом пониже.

Кандидаты в президенты США на выборах 5 ноября 2024 года

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Главные соперники на президентских выборах 2024 года в США — республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. Только их фамилии будут будут помещены в избирательные бюллетени во всех 50 штатах страны.

Любопытно, что общее количество претендентов на пост главы американского государства довольно велико — помимо Трампа и Харрис, их 12. Однако никто из них не получил мест в избирательных бюллетенях по всей стране. Так, кандидата от Либертарианской партии Чейза Оливера смогут выбрать жители только 47 штатов, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стейн — избиратели в 38 штатах. Остальные претенденты попали в бюллетени лишь в небольшом числе штатов и даже в теории практически не имеют шансов на избрание.

В текущей предвыборной гонке принимал участие и один очень яркий и популярный независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший, который стабильно набирал более 10% голосов всех избирателей согласно соцопросам. Однако 23 августа 2024 года член клана Кеннеди объявил о том, что снимает свою кандидатуру в пользу Трампа. С тех пор он неоднократно появлялся на предвыборных мероприятиях кандидата от республиканцев. Кроме того, Трамп пообещал ему должность в своей будущей президентской администрации.

При этом из-за особенностей американского законодательства не во всех штатах Кеннеди-младший был исключен из избирательных бюллетеней. В итоге возникла парадоксальная ситуация, при которой он может отобрать голоса у своего союзника.

«На днях Верховный суд оставил Роберта Кеннеди-младшего в бюллетенях в двух колеблющихся штатах — Мичигане и Висконсине. В обоих штатах в 2016-м победил Трамп, а в 2020-м — Байден. Сейчас же по опросам в Мичигане Кеннеди имеет 3-4%, в Висконсине — не более 1%. И это голоса, которые потенциально мог бы получить Трамп, а не Харрис. И как раз такие проценты могут решить исход выборов в этих штатах», — рассказал об этой ситуации бывший украинский политик Олег Царев.

Каковы шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис победить на выборах президента США

Фото - © Синей линией отмечена Харрис, красной — Трамп. Пунктирная синяя линия показывает, когда Харрис стала предполагаемым кандидатом от демократов./Wikipedia.org

После того как Камала Харрис заняла место Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от демократов, соцопросы стали показывать рост ее популярности в сравнении как с предшественником, так и с основным конкурентом Дональдом Трампом. Однако с конца сентября Трамп начал сокращать отставание от соперницы, и ко Дню голосования они подходят практически «ноздря в ноздрю».

В частности, равенство в поддержке Харрис и Трампа показал заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News, проводившийся с 30 октября по 2 ноября.

Как отмечают все аналитики, ключевое значение будут иметь итоги голосования в семи так называемых «колеблющихся штатах» (swing states) — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. Это штаты, в которых ни у республиканцев, ни у демократов исторически нет преимущества, и на каждых выборах разрыв между партиями оказывается небольшим. Так это и сейчас: опросы показывают, что в большинстве указанных штатов перевес одного из кандидатов не достигает и двух процентов, а где-то и вовсе находится на уровне статистической погрешности.

По мнению российского политолога Сергея Маркова, Джорджия и Аризона уже «точно ушли к Трампу», так что «колеблющихся штатов» осталось пять.

«Без спорных штатов Трамп выигрывает — [у него] на 20 выборщиков больше. Социология говорит, что вероятно, Харрис возьмет Висконсин (10) и Мичиган (15). А Трамп — Северную Каролину (16). Остается Невада с 6 и Пенсильвания с 19 выборщиками. Это значит, что исход выборов в США решит Пенсильвания» Сергей Марков российский политолог

Марков полагает, что Трамп возьмет не только Пенсильванию, но и еще один из штатов так называемого «ржавого пояса» (то есть бывших промышленных штатов с заржавевшими заводами) — Висконсин или Мичиган — и в итоге победит с хорошим отрывом.

При этом в другом своем посте эксперт приводит данные финального предвыборного опроса The New York Times, согласно которому у Трампа есть преимущество только в одном из семи «колеблющихся штатов» — Аризоне. Однако с этими данными Марков не согласен.

Причина, по которой многие аналитики с сомнением относятся к результатам соцопросов — в том, что на президентских выборах и 2016-го, и 2020-го Трамп в итоге получал больше голосов, чем показывали опросы. Этот феномен обычно объясняют двумя причинами — как манипуляциями недобросовестных социологов, так и наличием некоторого числа «скрытых избирателей».

«Это те избиратели, которые не отвечают на вопросы социологов. Часто это люди с конспирологическим сознанием, антиваксеры, ковидодиссиденты, даже расисты и мизогины (не любят женщин). Они знают, что их взгляды „стигматизированы“, то есть заклеймены как позорные. Поэтому они молчат. А голосуют все они за Трампа. Их оценивают примерно в 3-4%», — рассказал Марков.

Если данный эффект сработает и в 2024 году, Трамп должен уверенно победить.

Трамп или Харрис: чья победа на выборах президента США предпочтительнее для России

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Исчерпывающую оценку предстоящим выборам с точки зрения интересов России 3 ноября дал бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

«1. Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны.

2. Камала глупа, неопытна, управляема и будет бояться всех вокруг. Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама.

3. Подуставший Трамп, выдающий банальности типа «Я предложу сделку» и «У меня отличные отношения с…», также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK», — написал Медведев, имея в виду убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

В целом большинство аналитиков согласны с тем, что прогнозировать улучшение отношений России и США в случае победы любого из кандидатов не стоит.