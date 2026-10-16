Если человек против своей воли стал героем вирусного видео, после чего зрители нашли его соцсети и начали травлю, первым делом важно зафиксировать публикации и не вступать в конфликт с обидчиками, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

«Не поддаваясь эмоциям, нужно будет первым делом правильно зафиксировать факты распространения видео и травли: сделать скриншоты и запись экрана с видео, профилем автора, комментариями, датой и временем; сохранить точные ссылки на публикации, аккаунты в социальных сетях обидчиков и их комментарии», — сказал Ключко.

Адвокат не стал рекомендовать отвечать оскорблениями на оскорбления: это может дать оппонентам повод самим обратиться с заявлением. Одновременно стоит пожаловаться администрации площадки на травлю, угрозы, публикацию персональных данных или использование изображения без согласия.

Ключко отметил, что, если человек не намерен добиваться привлечения обидчиков к ответственности, лучше временно закрыть социальные сети, чтобы переждать волну внимания.

«По общему правилу обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, включая видеозапись, допускаются с его согласия. Исключения включают, например, публичный интерес и съемку в местах, открытых для свободного посещения, однако исключение для публичного места не действует автоматически, если человек стал основным объектом съемки. При незаконном распространении изображения в интернете гражданин может требовать его удаления и запрета дальнейшего распространения по ст. 152.1 ГК РФ», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что при незаконном распространении видео человек может потребовать удалить его и запретить дальнейшее распространение. Сначала можно направить такое требование автору ролика и администрации площадки, а при отказе — обратиться в суд, в том числе с требованием о компенсации морального вреда при наличии оснований. Отдельная ситуация — угрозы со стороны зрителей вирусного ролика.

«Угрозы — это уже серьезно. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью может образовывать состав ст. 119 УК РФ, если были основания опасаться ее осуществления. По данному факту стоит подать письменное заявление в полицию. Даже если сообщение кажется „шуткой“, в заявлении нужно описать контекст: количество участников, публикацию адреса, приезд к дому, сведения о семье, оружии, прежние попытки контакта и так далее», — порекомендовал адвокат.

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