Маск поучаствовал в телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Маск в разговоре с Трампом и Зеленским пообещал Киеву доступ к системе Starlink

Избранный президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным портала Axios, в телефонном разговоре лидеров двух стран также участвовал предприниматель Илон Маск, пишет ТАСС .

О чем именно говорили Трамп, Зеленский и Маск, не уточняется, кроме одной детали: американский миллиардер пообещал предоставить Украине доступ к системе Starlink.

Аналитики предполагают, что раз Трамп позволил Маску участвовать в телефонном разговоре, значит, он сыграет важную роль в будущей администрации избранного президента.

Уточняется, что телефонный разговор длился около 25 минут. Информации о том, обсуждался ли предполагаемый план Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, пока нет.

«Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — пояснил один из инсайдеров.