Пожар площадью 1 тыс «квадратов» произошел на складе в Люберцах

Возгорание произошло в нежилом здании в деревне Мотяково округа Люберцы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Информация об инциденте поступила пожарным в 05:50 в пятницу.

В 07:18 огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м, в 07:32 специалисты ликвидировали открытое горение.

На тушение возгорания выехали 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС: 19 человек и 6 единиц техники.

По сведениям РЕН ТВ, в округе Люберцы загорелся склад.

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