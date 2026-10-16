Крупный пожар произошел на лодочной станции в Красногорске

Возгорание площадью 750 кв. м произошло в нежилом здании по адресу: Красногорск, улица Центральная, дом 45, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о ЧП поступил в 04:38 в пятницу. В 06:25 огонь локализовали пожара на площади 750 «квадратов».

К тушению пожара привлекали 31 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС: 12 человек и 4 единицы техники.

По информации РЕН ТВ, возгорание произошло на лодочной станции. Там выгорела центральная часть здания.

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