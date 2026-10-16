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Перехватили еще 15 беспилотников, летевших на столицу

Спецоперация

Уничтожены еще 15 дронов, их сбили средствами ПВО Минобороны РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Подробностей происшествий нет.

До этого мэр рассказывал о 79 беспилотниках, которые были сбиты на подлете к мегаполису.

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