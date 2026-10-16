Перехватили еще 15 беспилотников, летевших на столицу

На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Подробностей происшествий нет.

До этого мэр рассказывал о 79 беспилотниках, которые были сбиты на подлете к мегаполису.

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