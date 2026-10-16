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Сухо и до +17 градусов ожидается в пятницу в Московском регионе

Общество

В Подмосковье и Москве в пятницу прогнозируется сухая погода, температура поднимется до плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет переменная облачность.

Скорость северо-западного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 17 октября — от плюс 15 до плюс 17. Сохранится переменная облачность без осадков.

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