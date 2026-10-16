Сухо и до +17 градусов ожидается в пятницу в Московском регионе Общество 16 октября 2026 07:11

В Подмосковье и Москве в пятницу прогнозируется сухая погода, температура поднимется до плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.