Более шести тысяч машино-мест реализовали на городских торгах за три квартала 2026 года

С начала текущего года на городских аукционах было реализовано более шести тысяч машино-мест в столичных округах, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Для приобретения доступны объекты как в подземных, так и в наземных паркингах.

«Для автовладельцев важно иметь постоянное место для парковки рядом с домом или работой. Выбрать объект в удобной локации и приобрести его в собственность жители могут на открытых торгах. За три квартала 2026 года город реализовал на аукционах по продаже 6182 машино-места. В среднем за один лот конкурировали три участника. Лидерами по числу реализованных объектов стали Северный, Восточный, Северо-Восточный, Юго-Восточный и Западный административные округа. На них пришлось около 73 процентов машино-мест. При этом почти 98 процентов общего количества составили объекты в подземных паркингах», — прокомментировал Пуртов.

Открытые аукционы проходят на электронной площадке «Росэлторг».

Столица выставляет на торги различное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Увидеть полный перечень актуальных лотов можно на сайте torgi.mos.ru.

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