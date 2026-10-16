«Ну что, когда дети?»: как поставить на место назойливых родственников

Если вопросы родственников о детях вызывают дискомфорт, достаточно спокойно обозначить границу и не вступать в дальнейшие обсуждения, сообщила РИАМО клинический психолог Ксения Солопанова.

«Можно спокойно сказать: „Мы понимаем, что вы ждете внуков, но решение о ребенке будем принимать сами. Давайте пока эту тему не обсуждать“. Длинные объяснения здесь обычно только открывают дорогу для новых советов: „Вот раньше мы тоже боялись“, „Потом будет поздно“, „А что тут думать?“», — рассказала Солопанова.

Психолог посоветовала в случае, если намеки и вопросы продолжаются, не искать новые аргументы, а повторять уже обозначенную позицию.

«„Мы уже говорили, что не готовы это обсуждать“. После этого можно сменить тему или прекратить разговор. При этом важно, чтобы за словами следовали действия», — подчеркнула специалист.

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