Tesla представила летающий спорткар, который может делать кувырок в воздухе

Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, она показала его способности на полигоне SpaceX в Техасе, среди которых и прыжок с переворотом, и разгон до 97 км/ч за 0,81 секунды, сообщает «Царьград» .

Новаторство данной машины заключается в спецсистеме сопел, они выбрасывают сжатый газ, позволяя управлять положением в «полете». В одном из заездов спорткар смог преодолеть изогнутую рампу, перевернувшись, после чего «спрыгнул» на землю. При этом спецсистема вентиляторов, которая создает прижимную силу, помогла спорткару удерживаться на поверхности рампы и в положении вверх колесами.

Еще в одном испытании автомобиль перескочил через препятствие, которое сделали из машин Tesla. В это же время он совершил в воздухе полный оборот и приземлился на колеса.

«Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного», — отметил глава компании Илон Маск на испытании нового авто.

В планах Tesla приступить к серийному производству этой модели в 2028 году. Но сейчас возможность применения показанных функций машины на дорогах общего пользования остается под вопросом.

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