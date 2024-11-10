Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине, сообщает RT .

«Вы должны взглянуть на поле боя прямо сейчас… Россия победила, это не оспаривается, и президент Трамп знает это», — сказал он.

По словам Макгрегора, президент США также должен понимать, что его планы по урегулированию конфликта на Украине могут принести не такой эффект, как ожидается. Он подчеркнул, что ему важно учитывать позицию России.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу. При этом в ходе предвыборной кампании он постоянно заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.