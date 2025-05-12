Стал известен возможный ответ Москвы на закрытие генконсульства в Кракове

Грушко: Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске

Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в польском Кракове может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске. Это подтвердил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС .

В понедельник Варшава заявила о закрытии российского генконсульства в Кракове. Польские власти обвинили Россию в якобы причастности к диверсиям. Доказательств они не предъявили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва ответит на действия Варшавы. В СМИ предположили, что Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске.

«Может, ответит, конечно», — подтвердил эту информацию Грушко.

Также посла России в Польше Сергея Андреева пригласили в МИД республики, где вручили ему ноту о закрытии российского генконсульства.