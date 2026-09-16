Жителям Подмосковья рассказали, как проконсультироваться с МосОблЕИРЦ по видеосвязи

Видеоконсультации доступны каждому клиенту МосОблЕИРЦ. Это не звонок на горячую линию, а полноценное обслуживание у специалиста расчетного центра из вашего округа. Живой диалог позволяет задать вопрос, переспросить и уточнить детали, не выходя из дома, сообщила пресс-служба центра.

Услугой уже воспользовались порядка 3 тысяч жителей Подмосковья.

Как записаться

В личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» зайдите в раздел «Веб-консультант» и нажмите «Записаться». Запись доступна начиная со следующего дня, выбрать можно удобную дату и время на две недели вперед. В течение часа после записи на электронную почту придет письмо со ссылкой на консультацию.

Как подключиться

В назначенное время перейдите по ссылке из письма, она ведет прямо на звонок. По этой же ссылке можно перенести консультацию на другое время. Формат — на ваш выбор: видеозвонок (вы видите специалиста, он видит вас) или только аудио. Подключиться можно с компьютера или смартфона.

Что важно учесть

Подготовьте паспорт: он потребуется для идентификации. Убедитесь заранее, что вам комфортно общаться на камеру. Для улучшения качества связи отключите VPN.

Бонус

Все записавшиеся на видеоконсультацию получают доступ к витрине подарков от МосОблЕИРЦ.

Как получить все услуги расчетного центра и проконсультироваться через видеоинфомат, можно узнать по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.