В Подмосковье подвели итоги купального сезона

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Московской области подвела итоги купального сезона: на водоемах погибли 88 человек, включая 12 детей, а спасатели спасли 30 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Московской области подвела итоги работы спасательных служб за минувшие три месяца. За купальный сезон на водоемах региона погибли 88 человек, в том числе 12 детей. Спасатели спасли из воды 30 человек.

По сравнению с прошлым годом число трагических случаев сократилось на 29%, однако количество погибших несовершеннолетних выросло на два случая. Большинство происшествий произошло в не предназначенных для купания местах, где часто нет предупреждающих знаков. Среди основных факторов риска — алкогольное опьянение взрослых и отсутствие контроля за детьми.

Врио главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Андрей Зимин сообщил, что в регионе действует 103 официальных пляжа — на 10% больше, чем годом ранее. До 150 патрульных групп ежедневно контролировали стихийные места отдыха. Инспекторы провели профилактические беседы и предотвратили нахождение у воды без присмотра более 1,2 тыс. детей.

Во время рейдов сотрудники ГИМС выявили 561 правонарушение, в том числе 44 нарушения правил охраны жизни людей на воде. В рамках Всероссийской акции «Научись плавать» навыки безопасного поведения на воде получили более 113 тыс. детей.

К зимнему периоду главам муниципалитетов поручили до ледостава проверить и обновить предупреждающие аншлаги в местах выхода на лед. По итогам заседания также решили разработать дорожные карты для открытия новых официальных пляжей к следующему сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.