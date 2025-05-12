Посла России Андреева пригласили в МИД Польши из-за закрытия генконсульства

сегодня в 14:43

Посол РФ в Польше Сергей Андреев прибудет в МИД республики. Там ему передадут ноту о закрытии российского генконсульства в Кракове, сообщает ТАСС .

Андреева пригласили в здание министерства иностранных дел Польши к 15:00 (16:00 мск — ред.). Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

Замглавы внешнеполитического ведомства Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс пояснила, что Андреева вызвали в связи с передачей ноты закрытии генконсульства в Кракове.

Варшава решила закрыть генконсульство РФ в Кракове из-за якобы причастности российских спецслужб к диверсии в столице республики, где произошел пожар в ТЦ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия ответит на «неадекватные шаги» польских властей.