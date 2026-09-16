Врип главы Балашов встретился с коллективом фабрики в Павловском Посаде

Врип главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 15 сентября посетил фабрику «Павлово-Посадский Шелк» и обсудил с ее коллективом развитие округа и микрорайона Филимоновский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врип главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 15 сентября посетил фабрику «Павлово-Посадский Шелк». Предприятие, основанное промышленником Андреем Соколиковым в 1812 году, выпускает портьерные и церковные ткани, гобелены, скатерти, а также инженерные ткани для промышленности, транспорта и сферы безопасности. Фабрика является почетным членом Гильдии поставщиков Московского Кремля.

На встрече с коллективом обсудили результаты работы в округе за последние пять лет и планы на будущее. Особое внимание уделили развитию микрорайона Филимоновский, где расположено производство. Здесь открыли школу на 1,1 тыс. мест, построили детский сад и продолжают работы на стадионе «Филимоновский».

«Мы продолжаем масштабную работу по развитию округа: ремонтируем дороги и учреждения образования, благоустраиваем общественные пространства и дворы, открываем ФАПы, детские и спортивные площадки, ведем капремонт МКД и активно работаем в рамках социальной поддержки граждан. <…> Поступило много вопросов из разных сфер жизни. Ответим на каждый. Часть уже взята в работу. Главный вектор нашей работы — комфорт и безопасность жителей», — сказал Сергей Балашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

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