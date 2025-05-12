Захарова отреагировала на решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове

сегодня в 10:44

Решение польских властей о закрытии российского генконсульства в Кракове — неадекватный шаг, на который Москва даст адекватный ответ, заявила офпред МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Варшаве продолжают «сознательно обрушать» российско-польские отношения, сообщает газета «Известия» .

Захарова подчеркнула, что власти Польши действуют против интересов граждан.

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — сказала спикер дипломатического ведомства.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российское генконсульство в Познани закроется из-за «наличия доказательств» о якобы причастности спецслужб РФ к поджогу торгового центра Marywilska в Варшаве.

Пожар в Marywilska вспыхнул в ночь на 12 мая. В результате возгорания ТЦ почти полностью сгорел, никто из людей не пострадал, сообщали СМИ.

В 2024 году польские власти также решили закрыть генконсульство РФ в Познани. Президент страны Анджей Дуда не поддерживал это решение.