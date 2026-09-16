В Одинцовском роддоме за лето родились 779 детей

Роддом Одинцовской областной больницы подвел итоги лета. За три месяца здесь родились 779 детей: 423 мальчика и 376 девочек.

В июне родились 162 мальчика и 120 девочек, в июле — 119 мальчиков и 135 девочек, в августе — 142 мальчика и 121 девочка.

Одинцовский роддом круглосуточно оказывает акушерскую и неонатологическую помощь. Учреждение входит в состав «Одинцовской областной больницы», ежегодно здесь принимают около 3 тыс. родов. Для мам оборудованы восемь индивидуальных родовых залов, одно- и двухместные дородовые палаты, а также палаты на одного, двух, трех и четырех человек в послеродовом отделении.

В роддоме работают врачи и акушерки, действует Школа будущих мам и пап, регулярно проходят дни открытых дверей. В 2025 году здесь приняли 3 258 родов, а за пять лет — более 14 тыс.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

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