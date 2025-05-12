сегодня в 10:25

Польша закроет генконсульство РФ в Кракове из-за обвинений в диверсии в ТЦ

Польша решила закрыть генеральное консульство (ГК) России в городе Краков, сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. По его словам, решение принято «в связи с наличием доказательств» о якобы причастности российских спецслужб к диверсии в торговом центре на севере Варшавы, сообщает РБК со ссылкой на Onet.

В ночь на 12 мая в ТЦ Marywilska, крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли, вспыхнул пожар. В результате возгорания сгорел практически весь торговый центр, никто не пострадал.

Российская сторона пока не комментировала заявления польских властей о якобы причастности Москвы к пожару в ТЦ.

Ранее Польша также решила закрыть генконсульство России в Познани. Осенью 2024 года, объясняя это решение, Сикорский заявлял, что Россия «ведет гибридную войну» и «пытается совершить диверсию в Польше».

«Как министр иностранных дел, я обязан отреагировать решительно. Первый шаг — закрыть российское консульство в Познани», — утверждал глава польской дипломатии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда осудил закрытие генконсульства РФ в Познани.