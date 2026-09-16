Запущен ИИ-инструмент для продвижения автомобилей дилеров

Инструмент для работы со складом



Автохаб — проект Авито Авто — запустил «Автопилот продвижения», ИИ-инструмент для автоматического распределения рекламного бюджета между автомобилями дилеров. Система автоматизирует рутинные операции и упрощает управление продвижением объявлений на платформе.

У дилеров, подключенных к системе Автохаб, появился инструмент для работы со складом. Он предназначен для компаний, которые работают с наличием на складе от 50 автомобилей и ежедневно принимают решения о продвижении десятков или сотен объявлений.

Чтобы распределять рекламный бюджет, необходимо учитывать спрос, актуальность цены, срок экспозиции, ликвидность автомобиля, активность покупателей и конкурентную ситуацию в регионе. Ручная оценка всех этих факторов требует значительных ресурсов и не всегда позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Инструмент на базе ML-алгоритмов анализирует склад дилера, определяет объявления с наибольшим потенциалом и подбирает для них стратегию рекламного продвижения. Алгоритмы оценивают вероятность получения звонка, сообщения или другого обращения от покупателя и распределяют бюджет между объявлениями.

Как работает «Автопилот продвижения»

Для запуска дилеру достаточно задать дневной бюджет на продвижение. После этого модель анализирует весь склад: наличие автомобилей, срок размещения объявлений, рыночную ситуацию и предложения конкурентов в регионе. При оценке каждого автомобиля система учитывает цену и ее соответствие рынку, марку, модель, поколение, модификацию, кузов, двигатель, коробку передач, привод и другие технические параметры, а также пробег, количество владельцев и ликвидность. Дополнительно анализируется текущий интерес покупателей: просмотры, добавления в избранное, звонки, сообщения и другие контакты.

На основе этих данных «Автопилот» определяет объявления, которым может потребоваться дополнительное продвижение. Система сопоставляет показатели с конкурентным окружением и определяет интенсивность показов в рамках заданного бюджета.

Помимо полностью автоматического сценария на весь склад, дилерам доступна возможность применить ИИ-продвижение для отдельных объявлений или групп автомобилей, сформированных по заданным критериям. Например, для продвижения можно выбрать объявления, которые размещены более 2 месяцев, или настроить стратегию только для премиальных автомобилей.

Для автомобильных холдингов инструмент позволяет управлять продвижением нескольких дилерских центров: устанавливать отдельные бюджеты для площадок, включать или отключать автоматический сценарий для выбранных ДЦ и сравнивать результаты. Единая отчетность показывает показатели продвижения и стоимость лида по холдингу и по каждому центру отдельно.

Результаты

Инструмент протестировали несколько дилеров. Среди них — автомобильная компания «Прагматика»: в течение семи дней «Автопилот продвижения» работал на пяти локациях.

«Мы развиваем Автохаб как технологический инструмент для управления дилерским бизнесом, который помогает принимать решения на основе данных и сокращать объем ручной работы. Задача „Автопилота“ — эффективнее распределять бюджет на продвижение: определять приоритетные автомобили и подбирать для них оптимальную интенсивность показов. Это подтверждает потенциал ИИ-инструментов для повышения эффективности продвижения без увеличения расходов», — комментирует Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления «Автохаб» в Авито Авто».

«Внедрение таких решений позволяет автоматизировать часть работы с продвижением и точнее распределять бюджет на основе данных. После успешного тестирования мы масштабировали „Автопилот“ на весь склад: при росте инвестиций на 30% число лидов с Авито увеличилось на 87%, стоимость лида снизилась на 22%, а продажи выросли на 11%. Положительную динамику мы увидели в разных по масштабу локациях — и в Санкт-Петербурге, и в Мурманске, что позволяет эффективнее управлять продвижением с учетом ситуации и особенностей площадок», — комментирует Наталья Патрина, руководитель отдела маркетинга направления «Автомобили с пробегом» компании «Прагматика».