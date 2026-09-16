МО: российский корвет предотвратил провокацию вертолета Дании

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Российский корвет «Сообразительный» выпустил сигнальные ракеты при сближении с вертолетом Дании с целью предотвращения провокации с его стороны. Инцидент произошел 14 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отечественный корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря. Он зафиксировал в небе вертолет типа Fennec ВВС Дании, который шел на опасное сближение. На вызовы по международному каналу воздушное судно не отвечало.

Корвету пришлось выпустить две красные сигнальные световые ракеты в сторону датского вертолета с целью предотвращения провокации. После этого Fennec покинул район нахождения российского боевого корабля.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» медалью «За боевые отличия» за грамотные и решительные действия.

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