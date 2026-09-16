В Котельниках устранили подтопления на Дзержинском шоссе

Канализацию переустроили на участке Дзержинского шоссе в Котельниках, чтобы предотвратить регулярное подтопление проезжей части, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Котельниках завершили переустройство канализации на участке Дзержинского шоссе. Работы позволят предотвратить регулярное подтопление проезжей части, которое происходило из-за разрушения участка канализационной сети.

Собственник канализации совместно с администрацией округа и специалистами Мосавтодора заменил проблемный колодец, поднял уровни и заменил оголовки семи колодцев. Также рабочие заменили трубы, восстановили обочину и тросовое ограждение, заасфальтировали участок дороги и нанесли разметку.

Проблему, которая долгое время создавала неудобства водителям и пешеходам и ухудшала состояние дороги, устранили. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.