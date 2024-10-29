Президент Польши внезапно осудил закрытие консульства РФ в Познани

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в решении министра иностранных дел Радослава Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани. По мнению Дуды, подобный шаг может быть ступенью предвыборной кампании Сикорского, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Radio Zet.

«Однако, несмотря ни на что, (прежний — ред.) уровень дипотношений поддерживался, как это делают и другие страны», — отметил польский лидер, говоря о закрытии ГК России в Познани.

Дуда выразил надежду, что для закрытия консульства РФ «были реальные причины» и это не было вызвано вопросами предвыборной кампании Сикорского. Глава государства также уверен, что нынешний руководитель МИД поучаствует в президентской гонке в 2025 году.

По словам Дуды, Сикорский делает все, чтобы продвинуть свою кандидатуру на пост будущего президента Польши.

Польские власти попросили Россию закрыть генконсульство в Познани до начала зимы.