USD
Доллар США
84,24
-0.12 %
EUR
Евро
97,30
-0.47 %
CNY
Китайский Юань
12,55
0.15 %
TRY
Турецкая Лира
17,34
-0.33 %

Лавров: переговоры по Украине можно провести там, где устроит участников

Политика

Фото - © РИА Новости

Переговоры по Украине могут пройти в любом приемлемом для участников месте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

У российского министра поинтересовались, может ли Сербия стать площадкой для проведения переговоров по украинскому урегулированию. Он не стал исключать такой вариант.

«Возможно все, что будет приемлемо для участников переговоров», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что  что Россия никогда не отказывалась от обсуждения урегулирования конфликта. Она готова к возобновлению переговоров.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.