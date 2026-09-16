Лавров: переговоры по Украине можно провести там, где устроит участников

Переговоры по Украине могут пройти в любом приемлемом для участников месте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

У российского министра поинтересовались, может ли Сербия стать площадкой для проведения переговоров по украинскому урегулированию. Он не стал исключать такой вариант.

«Возможно все, что будет приемлемо для участников переговоров», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что что Россия никогда не отказывалась от обсуждения урегулирования конфликта. Она готова к возобновлению переговоров.

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