Глава Ступина проверил капремонт стадиона «Металлург»

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 14 сентября проверил ход капитального ремонта стадиона «Металлург». В обходе участвовали профильные заместители и представители депутатского корпуса. Также глава округа посетил футбольное поле, где занимаются воспитанники спортивных секций, и крытый теннисный корт, отремонтированный в 2025 году.

В административно-бытовом корпусе смонтировали кровельную систему, фасад облицевали панелями и частично установили оконные блоки. Внутри продолжается отделка: рабочие уложили плитку и подготовили поверхности к покраске. Перепланировка помещений позволит увеличить число залов для занятий.

Стадион также получит обновленные трибуны на 1,5 тыс. зрителей. Узнаваемую «будочку» на трибуне сохранят и оборудуют в ней комментаторскую. На объекте работают около 40 специалистов, задействованы три единицы техники.

«Подрядчик ведет внутренние работы, но большой объем еще предстоит выполнить на территории стадиона, в том числе на поле, трибунах и других сооружениях. Учли мнение жителей по ограждению: первоначально проектировщики предлагали его демонтировать и заменить обычным металлическим, однако совместно с правительством Московской области приняли решение сохранить существующую архитектурную конструкцию. От проспекта Победы до улицы Пушкина обустроим парковочные карманы и тротуары, обновим освещение: опоры перенесем на другую сторону и установим двухрожковые фонари. Благоустройство территории планируем завершить в этом году, строительные работы на самом стадионе — в следующем. Фонтан и скульптуры также будут сохранены», — рассказал Сергей Мужальских.

На стадионе работают спортивные секции, тренируются спортсмены разных возрастов, проходят соревнования и спартакиады. После ремонта пространства станут современнее и комфортнее для тренировок и проведения соревнований.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.