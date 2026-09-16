В Ступине 15 сентября начались пробные топки котельных

Пробные топки 33 котельных стартовали в Ступине 15 сентября в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Поэтапный запуск отопления запланирован с 5 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оперативное совещание по подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов прошло 15 сентября под руководством главы городского округа Ступино Сергея Мужальских. Участники обсудили готовность теплового хозяйства и начало пробных топок котельных.

Гидравлические испытания провели на 36 объектах теплоснабжения. Проверено более 152 км сетей, выявлено и устранено 169 повреждений. МУП «ПТО ЖКХ» совместно с ГКУ МО «Мособлспас» проверило 77,8% тепловых сетей.

На котельных отремонтировали и заменили запорную арматуру, насосное и электрооборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматику. Специалисты также промыли теплообменники, поверили манометры и выполнили текущий и капитальный ремонт сетей.

Пробные топки продлятся до 27 сентября. В график вошли 30 котельных МУП «ПТО ЖКХ», ТЭЦ-17, котельная ОАО «Климатехника» и котельная в Новоеганово. Поэтапно запускать отопление планируют с 5 по 12 октября.

Действующие котельные в Жилеве, Мещерине, Дубневе и Михневе продолжат работу в предстоящем сезоне. Новые блочно-модульные котельные в этих населенных пунктах планируют построить в 2026–2027 годах. Участки сетей в Ступине, Татаринове, Шугарове и Михневе, где выявили много повреждений, включили в программу модернизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.