сегодня в 18:06

США подтвердили участие в «Интервидении», которое пройдет в Подмосковье

США подтвердили участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве и Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Имена участников из Соединенных Штатов будут известны позже.

Ожидается, что в «Интервидении» поучаствуют артисты из порядка 20 стран. На конкурсе ждут в том числе певцов из государств СНГ, БРИКС, Азии, Африки, Латинской Америки, добавляет Mash.

Пока организаторы подтвердили, что в «Интервидении» поучаствуют Россия, Белоруссия, США, Сербия, Куба, Венесуэла и Киргизия.

Россию на музыкальном конкурсе представит автор хитов «Я русский» и «Встанем» Ярослав Дронов (Shaman).

Указ о проведении конкурса «Интервидение» был подписан в феврале 2025 года. Ожидается, что музыкальное состязание пройдет в сентябре 2025 года.