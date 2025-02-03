Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве и Подмосковье — указ Путина
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Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье. Событие пройдет в 2025 году, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Кабмину России поручено сформировать оргкомитет для подготовки и проведения музыкального конкурса. Кабинет также должен разработать заняться организацией «Интервидения» совместно с правительствами Московской области и Москвы.
Председателем организационного комитета назначен заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко. Председателем наблюдательного совета конкурса станет первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.
Музыкальный конкурс проведут для развития культурно-гуманитарного сотрудничества.