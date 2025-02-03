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Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье

Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье. Событие пройдет в 2025 году, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.