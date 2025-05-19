Стало известно, кто представит Россию на музыкальном «Интервидении»

сегодня в 11:29

Первый канал: Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение»

Певец Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает ТАСС со ссылкой на эфир программы «Пусть говорят» на Первом канале. Ожидается, что мероприятие пройдет в Москве и Подмосковье в сентябре 2025 года.

«Россию представит певец Shaman», — объявили на телепередаче.

Свое участие в «Интервидении» подтвердили порядка 20 стран, в том числе члены БРИКС.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому конкурс «Интервидение» будут проводить в Москве и Московской области. Организацией мероприятия занимаются кабмин РФ и правительства столицы и области.

Музыкальный конкурс «Интервидение» проводится для развития культурно-гуманитарного сотрудничества, говорилось в президентском указе.