Стало известно, кто представит Россию на музыкальном «Интервидении»
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Певец Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает ТАСС со ссылкой на эфир программы «Пусть говорят» на Первом канале. Ожидается, что мероприятие пройдет в Москве и Подмосковье в сентябре 2025 года.
«Россию представит певец Shaman», — объявили на телепередаче.
Свое участие в «Интервидении» подтвердили порядка 20 стран, в том числе члены БРИКС.
В феврале президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому конкурс «Интервидение» будут проводить в Москве и Московской области. Организацией мероприятия занимаются кабмин РФ и правительства столицы и области.
Музыкальный конкурс «Интервидение» проводится для развития культурно-гуманитарного сотрудничества, говорилось в президентском указе.