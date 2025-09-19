Сразу 50 отжиманий: Кадыров сказал, что делает при появлении слухов о здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что начинает делать отжимания, как только появляются слухи о состоянии его здоровья.

«Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

Летом странная информация появилась в турецких СМИ. Они писали, что якобы глава Чечни чуть не утонул по время отдыха в Бодруме. Он зашел в море и внезапно начал терять сознание.

После этого Кадыров во «ВКонтакте» разместил видео с утренней кардиотренировки. На кадрах видно, как он в спортивном костюме с надписью AKHMAT SILA занимается на велотренажере.

