«Утренняя легкая тренировка»: Кадыров показал, как занимается спортом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео с утренней кардиотренировки.

На кадрах видно, как Кадыров в спортивном костюме с надписью AKHMAT SILA с улыбкой на лице занимается на велотренажере.

«Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно», — подписал пост глава республики.

Кадыров предположил, что тренер подготовил ему «своеобразную» программу упражнений, которую продолжает держать в секрете.

Ранее Рамзан Кадыров опроверг свою смерть. По словам главы Чечни, недоброжелатели «не дождутся» его кончины, еще он не намерен сворачивать с намеченного пути развития региона.