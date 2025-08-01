«Утренняя легкая тренировка»: Кадыров показал, как занимается спортом
Рамзан Кадыров поделился кадрами с утренней тренировки
Фото - © РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео с утренней кардиотренировки.
На кадрах видно, как Кадыров в спортивном костюме с надписью AKHMAT SILA с улыбкой на лице занимается на велотренажере.
«Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно», — подписал пост глава республики.
Кадыров предположил, что тренер подготовил ему «своеобразную» программу упражнений, которую продолжает держать в секрете.
Ранее Рамзан Кадыров опроверг свою смерть. По словам главы Чечни, недоброжелатели «не дождутся» его кончины, еще он не намерен сворачивать с намеченного пути развития региона.