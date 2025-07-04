Рамзан Кадыров опроверг свою смерть

Кадыров заявил, что не посещает совещания не из-за смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания с представителями кабмина республики заявил, что непосещение им некоторых рабочих встреч не означает его смерть. Ранее чеченский лидер говорил, что информация о его болезни является пустыми слухами, сообщает ТАСС .

По словам политика, если система работает качественно, то необходимости в проведении ежедневных совещаний нет.

«<…> Достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер», — сказал Кадыров.

Руководитель Чеченской Республики добавил, что недоброжелатели «не дождутся» его смерти, и он не намерен сворачивать с намеченного пути развития региона.

В последние месяцы в Сети начала фигурировать информация о том, что у Кадырова якобы ухудшается здоровье. Глава ЧР называл эту информацию слухами.

«Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое», — говорил 48-летний политик.