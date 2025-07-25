Зашел в море, стало плохо: турецкие СМИ чуть не «утопили» Кадырова

Странная информация появилась в турецких СМИ — якобы глава Чечни Рамзан Кадыров «чуть не утонул» по время отдыха в Бодруме. Журналисты заявили, что политика «спасла береговая охрана», сообщает Baza .

В турецких СМИ отметили, инцидент произошел ближе к вечеру 24 июля. Якобы глава Чечни зашел в море, но «внезапно начал терять сознание». Его спасли сотрудники береговой охраны. По версии турецких журналистов, Кадырова доставили в частную клинику, сейчас его состояние стабильное.

В публикации много несостыковок. К примеру, информация о том, что Кадырова якобы спасла береговая охрана, неправдоподобная, ведь его постоянно сопровождают собственные секьюрити.

Большинство СМИ ссылалось на GZT. Также новость про спасшегося от утопления Кадырова появилась и в других издания, но без ссылки на источник. Затем информацию подхватили СМИ Азербайджана. От самого Кадырова комментариев не поступало.