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СПЧ ООН: США и Израиль не могут выйти из организации, так как не состоят в ней

Пресс-секретарь Совета ООН по правам человека Паскаль Сим заявил, что Соединенные Штаты и Израиль технически не могут выйти из организации, так как не являются ее членами, сообщает РИА Новости .

Ранее американский президент США Дональд Трамп издал распоряжение о прекращении участия США в Совете ООН по правам человека и агентстве, оказывающем поддержку беженцам из Палестины (БАПОР). Затем о выходе Израиля из СПЧ ООН заявил глава МИД страны Гидеон Саар.

«США и Израиль не являются государствами-членами Совета по правам человека ООН», — сказал Сим.

Пресс-секретарь СПЧ ООН добавил, что США и Израиль обладают статусом государства-наблюдателя, что исключает возможность их формального выхода из организации, членом которой они фактически не являются.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Дональда Трампа за закрытие USAID. По его словам, американская организация финансировала «все левые СМИ в Венгрии».