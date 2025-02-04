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Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает « Интерфакс ».

Как пишут американские СМИ, Трамп подписал указ перед журналистами в Белом доме.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп утвердит указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека.

В 2018 году нынешний глава Белого дома уже выводил США из Совета, но с сохранением «обязательств в области прав человека».

Сообщалось также, что Трамп готов подписать документ о запрете поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ из-за якобы связи организации с террористическими группировками.