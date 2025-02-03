США откажутся от Совета ООН по правам человека и БАПОР

Politico: Трамп снова выведет США из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп утвердит указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на американское издание Politico.

В 2018 году нынешний глава Белого дома уже выводил США из Совета, но с сохранением «обязательств в области прав человека».

Теперь Вашингтон обвиняет структуру ООН в неправильных действиях по отношению к Израилю, указано в публикации.

Трамп также готов подписать документ о запрете поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ из-за якобы связи организации с террористическими группировками.

Ранее Трамп инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения из-за разногласий во время эпидемии Covid-19.