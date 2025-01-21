Старые счеты: политолог объяснил, почему Трамп вывел США из ВОЗ

России придется выплачивать большую долю взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), но вес страны в организации возрастет после ухода США, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Это один из первых документов, подписанных республиканцем после вступления в должность главы государства.

«Увеличение нашего влияния в ВОЗ пропорционально — да, возможно. Нам придется выплачивать повышенную долю взносов, но вес России в организации возрастет. Конечно, выход США — это удар по ВОЗ, ведь американские медицинские эксперты высокого уровня, и без них организация будет менее компетентной. Однако в мире 193 государства, и есть кому делиться ценной информацией, в том числе России», — сказал Косоруков.

Он добавил, что с точки зрения международного сотрудничества это не нанесет глобальной системе здравоохранения большого урона. ВОЗ продолжит выполнять свою работу, опираясь на вклад других стран.

«А Трамп как обещал, так и сделал — начал пересматривать членство Соединенных Штатов в организациях, которые не представляют интереса для США. Очень прагматичный подход. Соединенные Штаты устали финансировать ВОЗ: они покрывают более 15% бюджета этой организации — это чуть больше 270 миллионов долларов в год», — рассказал политолог.

Последствия пандемии

Косоруков разъяснил, что взамен ВОЗ обеспечивает обмен данными по заболеваниям и пандемиям, но, как показывает опыт, эффективность этого сотрудничества сомнительна. У Трампа были старые счеты с ВОЗ: организация не помогла США во время пандемии Covid-19.

«Китай не делился с ВОЗ необходимыми данными, США делились, но результат? США пострадали от пандемии больше всех в мире по количеству смертей, а ВОЗ, как говорится, и ныне там. Трамп решил, что пора разорвать эти обязательства. Это логичное решение: зачем связывать себя лишними обязательствами, если США полагаются на собственную систему здравоохранения, где доминирует частная медицина?» — констатировал эксперт.

Он предположил, что Соединенные Штаты, как Китай, будут держаться подальше от ВОЗ и полагаться на свои силы. Более того, может быть, они со временем создадут свою собственную организацию взамен ВОЗ.

«Это звучит вполне логично, учитывая, что взаимодействие с менеджментом ВОЗ у США всегда вызывало проблемы. Кроме того, ВОЗ регулярно выставляла американцам крупные счета — по сотне миллионов долларов в год за различные услуги, что также раздражало американцев», — заключил Косоруков.