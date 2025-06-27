Специалисты МФЦ Подмосковья провели обучение на тему подачи документов в вузы

В преддверии Дня молодежи сотрудники подмосковных офисов «Мои Документы» провели ряд обучающих семинаров для молодого поколения. В ходе мероприятий они подробно рассказали, как через единый портал госуслуг подать заявку на поступление в вуз, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Забота о будущем поколении — один из основополагающих принципов работы МФЦ. Подобные встречи важны, в первую очередь, из-за живого общения с ребятами. Впереди у них абсолютно новая глава жизни, особенный период, поэтому именно сейчас им нужно оказать дополнительную поддержку», — пояснила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Специалисты МФЦ ответили на большое количество вопросов, интересующих выпускников. Будущие студенты, в свою очередь, поделились планами на ближайшую перспективу и обсудили возможность практики в МФЦ, а также отметили, что процесс подачи документов в вузы стал для них гораздо проще и понятнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.