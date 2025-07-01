Еврокомиссия готовит новые правила защиты несовершеннолетних в интернете

Еврокомиссия разрабатывает рекомендации, которые позволят странам ЕС самостоятельно устанавливать возрастные ограничения для доступа к социальным сетям, сообщает РБК.

Согласно проекту документа, правительства государств-членов получат право определять минимальный возраст пользователей цифровых платформ в рамках исполнения Закона о цифровых услугах (DSA).

Ключевым аспектом новых правил станет предоставление соцсетям свободы в выборе методов проверки возраста. Платформы смогут использовать различные варианты верификации — от запроса удостоверений личности до подтверждения через банковские карты. Эти меры дополнят существующие механизмы защиты несовершеннолетних.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Сторонники подчеркивают необходимость защиты детей от вредоносного контента, тогда как критики указывают на потенциальные проблемы с приватностью данных и возможные технические сложности при внедрении системы проверки. Особые вопросы вызывает вариант использования банковских карт для подтверждения возраста.

Окончательная версия рекомендаций, которая ожидается в ближайшее время, может существенно изменить подход к регулированию цифрового пространства в ЕС, предоставив государствам больше автономии в вопросах интернет-безопасности при сохранении общеевропейских стандартов.