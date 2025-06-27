Паблик-арт фестиваль «Заповедное» откроется в музее «Горки Ленинские» 13 июля

13 июля в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» открывается паблик-арт фестиваль «Заповедное», участие в котором примут более 40 современных художников. Среди участников проекта как звезды мировой величины, такие как Дмитрий Гутов и Станислав Шурипа, так и новые имена. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Гостей ждут масштабные инсталляции в ландшафтной части, интерактивные перформансы, спектакли, концерты, поэтические чтения, паблик-токи, лекции и оздоровительные практики.

Отправная точка проекта — новая галерея «Заповедное» в одном из исторических зданий хозяйственного комплекса бывшей владелицы усадьбы Горки Зинаиды Григорьевны Морозовой.

«Мы предлагаем посмотреть на заповедник и пространство заповедного через оптику объектно-ориентированной философии, сосредоточиться на независимом существовании реальностей как объектов и переосмыслить роль и статус человека. Можно ли говорить с заповедником? Что сохраняется в нем, а что исчезает? Как наступает будущее там, где время остановилось?» — отметила куратор проекта Вера Ершова.

Художественные объекты, созданные современными художниками специально для фестиваля «Заповедное», можно будет увидеть под открытым небом или в галерее с 12 июля до 28 сентября.

Гости смогут посмотреть экспозицию с медиаторами или самостоятельно.

Художники-участники были выбраны кураторами и экспертным советом в рамках открытого конкурса. В экспертный совет вошли теоретик искусства, куратор Виктор Мизиано и художник, куратор Станислав Шурипа. Всего на конкурс было подано более 300 заявок. Победители получили грант на производство объектов.

«Паблик-арт фестиваль «Заповедное» откроется 13 июля. В эти дни запланирована насыщенная программа событий, позволяющая погрузиться в атмосферу «Заповедного», где одновременно существуют совершенно разные реальности и времена. Кроме знакомства с работами современных художников, зрителей ждут перформансы художников, иммерсивные спектакли, концерты, поэтические чтения, лекции и очень большая детская программа. Проекты в полном объеме реализованы, и могу сказать, по силе впечатлений они превзошли наши ожидания», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Среди задач паблик-арт фестиваля «Заповедное» — поддержка и развитие современного искусства в России, создание нового арт-кластера и культурного пояса ближайшего Подмосковья, раскрытие потенциала музея-заповедника «Горки Ленинские» — исследование культурных пластов, привлечение новой целевой аудитории, формирование, сохранение и популяризация наследия России.

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