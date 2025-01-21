Трамп вывел США из состава Всемирной организации здравоохранения

Одним из первых указов после официального вступления в должность американского президента Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает «Царьград» .

Он отметил, что во время его предыдущего президентского срока Штаты передавали в организацию каждый год 500 млн долларов при населении 350 млн человек. А Китай, где население составляет 1,4 млрд человек, платил в ВОЗ 39 млн долларов.

«Мне показалось, что это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел», — сказал Трамп.

При этом в ВОЗ предлагали Штатам не выходить из организации, а уменьшить сумму взноса, чтобы она была сопоставима с КНР.

Глава государства пожаловался, что начатый им во время первого президентского срока процесс выхода приостановил Джо Байден, который подписал об отмене решения в первый день срока на посту. Он вернул США в организацию на прежних правах.

Ранее Трамп заявил, что подпишет указы, отменяющие порядка 80 решений администрации Байдена.