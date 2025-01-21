Трамп заявил, что отменит около 80 решений Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника Джо Байдена, сообщает РИА Новости .

«Мы начнем с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации — одной из худших в истории. Хотя нет, худшей, » — заявил он.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.

Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп успел после инаугурации сделать несколько важных заявлений. Одним из них стало обещание, что американские военные сосредоточатся на единственной миссии — победе над врагами Штатов.