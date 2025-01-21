Трамп заявил, что отменит около 80 решений Байдена

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

«Мы начнем с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации — одной из худших в истории. Хотя нет, худшей, » — заявил он.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.

Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп успел после инаугурации сделать несколько важных заявлений. Одним из них стало обещание, что американские военные сосредоточатся на единственной миссии — победе над врагами Штатов.