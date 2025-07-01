В России готовят автоматические штрафы за езду без ОСАГО через камеры

Новая система контроля за ОСАГО начнет работать до ноября 2025 года

Минфин России подтвердил планы по внедрению автоматической системы проверки полисов ОСАГО через дорожные камеры. Хотя точная дата запуска еще не определена, ведомство гарантирует, что система заработает не позднее 1 ноября 2025 года, сообщает РИА Новости .

Инициатива, одобренная президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Госсовета в апреле 2025 года, предполагает полную автоматизацию процесса выявления нарушителей. В отличие от первоначальных предложений РСА о поэтапном внедрении (сначала предупреждения, затем штрафы), президентское поручение требует сразу полноценного запуска системы с финансовыми санкциями.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, сегодня на дорогах страны находится 7-10% автомобилей без действующего полиса. Новый механизм контроля в первую очередь затронет крупные города и основные транспортные артерии, где сосредоточено наибольшее количество камер фиксации.

Размер штрафов за отсутствие ОСАГО останется прежним — от 800 до 5000 рублей. Как отмечает глава РСА Евгений Уфимцев, автоматизация проверок должна значительно сократить число незастрахованных транспортных средств, особенно на фоне постоянного увеличения количества дорожных камер по всей стране.

Технически система уже готова к работе, однако ее полномасштабное внедрение требует дополнительных административных решений. Водителям напоминают, что проверять и оплачивать штрафы можно будет через привычные сервисы — портал Госуслуг и мобильные приложения.