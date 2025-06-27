Более 32 тыс жителей Подмосковья прошли обучение в школах приемных родителей

С 2012 года в Московской области успешно реализуется проект по подготовке жителей, желающих принять в семью приемного ребенка, — «Школа приемных родителей». Этот уникальный проект включает в себя программу и дополнительные модули обучения. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Только в этом году обучение прошли более 700 будущих приемных родителей, а всего этот проект охватил уже более 32 тыс. жителей нашего региона. Курс обучения позволил им подготовиться к ответственному решению и сделать важный шаг в жизни своей семьи — подарить заботу ребенку, который в этом нуждается. Подготовка в школе приемных родителей является обязательным этапом в процессе оформления опеки, так как она помогает будущим родителям понять специфику воспитания и поддержки детей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В рамках программы участники изучают различные аспекты семейной жизни, включая психологические особенности детей, методы их адаптации в новой семье, а также правовые вопросы, связанные с опекой и усыновлением. Помимо этого, организуются практические занятия, встречи с опытными приемными родителями, которые делятся своими историями и советами. Особое внимание уделяется подготовке будущих родителей к самым сложным моментам, с которыми они могут столкнуться.

В Подмосковье действуют 49 школ приемных родителей. Здесь предоставляются базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как защищать права и интересы ребенка. Программа включает групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия. Предусмотрена основная программа подготовки и 11 дополнительных модулей.

Важно отметить, что курс обучения длится 80 часов, что делает его одним из самых продолжительных в Российской Федерации. Все лекции унифицированы, а программа является единой на территории Московской области, что гарантирует высокое качество подготовки.

Узнать больше о школах приемного родителя, о программах обучения и дополнительных модулях можно на сайте: usynovite.mosreg.ru.

Заявление для записи в школу приемных родителей можно подать на портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/23079.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.