Премьер-министр Венгрии поблагодарил Трампа за закрытие USAID

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил американского президента Дональда Трампа за закрытие USAID. По его словам, эта организация финансировала «все левые СМИ в Венгрии», сообщает РИА Новости .

«Что ж, по всей видимости, USAID финансировало ультрапрогрессивную (газету — ред.) Politico в Брюсселе и, по сути, все левые СМИ в Венгрии при предыдущей администрации США. Думаю, мир должен быть благодарен президенту Трампу за раскрытие и окончание этого темного заговора», — написал он в соцсети Х.

USAID — организация по взаимодействию с иностранными государствами, финансировало многие проекты, в частности, помощь Украине, которые были заморожены с приходом к власти Трампа.

Ранее США фактически приостановили деятельность USAID, заморозив проекты по оказанию иностранной помощи, в том числе это коснулось Украины. Между тем Илон Маск обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия и призвал ликвидировать организацию.

Американское Агентство по международному развитию (USAID), которое фактически прекратило свою деятельность, отправит весь свой персонал, включая сотрудников по всему миру, в административный отпуск.