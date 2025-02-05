USAID отправит персонал по всему миру в административный отпуск

Американское Агентство по международному развитию (USAID), которое фактически прекратило свою деятельность, отправит весь свой персонал, включая сотрудников по всему миру, в административный отпуск, сообщает РИА Новости .

Это произойдет 7 февраля в 23:59 по местному времени (в России это будет 8 февраля 7:59 мск). Отмечается, что в административный отпуск отправят тех сотрудников по всему миру, которых агентство нанимало напрямую.

При этом персонал, ответственный за руководство, спецпрограммы и критически важные функции миссий, продолжит свою работу.

USAID совместно с Госдепом готовит план по возвращению своих сотрудников, которые осуществляют деятельность за пределами США. Им организуют трансфер в течение 30 дней и оплатят его. Сроки возвращения могут и продлить, но в индивидуальном порядке.

Также планируется прекратить контракты, которые посчитали неосновными.

Ранее США заморозили проекты по оказанию иностранной помощи «с целью возможной реорганизации», это коснулось и Украины. Между тем американский президент Дональд Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты за решения о финансировании.